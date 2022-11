Winnaars Halloweenactie bekend

Oostende Even twijfel, maar ‘Oostende Fonkelt’ gaat door ondanks energiecri­sis: “Kerstver­sie­ring zorgt voor verbonden­heid in de stad”

Fanaten van de ‘mooiste tijd van het jaar’ kunnen zich inschrijven voor de tweede Oostende Fonkelt, de wedstrijd voor de meest creatieve kerstversiering. “We hebben even getwijfeld of we deze editie zouden laten doorgaan omwille van de energiecrisis”, zegt burgemeester Bart Tommelein. “Maar we zagen vorig jaar al dat kerstversiering zoveel verder gaat dan lichtjes.” Voor het eerst is er ook een categorie ‘Verenigingen’.

4 november