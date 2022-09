West-Vlaamse fanclub Remco Evenepoel maakt zich klaar voor slotweekend Vuelta: “We kruisen onze vingers dat alles goed afloopt”

OudenburgDit weekend staan de laatste ritten van de Vuelta gepland. Onze landgenoot Remco Evenepoel heeft nog altijd de rode leiderstrui en kan de eerste Belg worden in 44 jaar die een grote ronde wint. Zaterdag komt de West-Vlaamse fanclub van de renner samen in hun supporterscafé Jerre om hun idool aan te moedigen. “Wanneer hij zaterdag over de streep rijdt en nog steeds de rode trui heeft, zal een groot feest uitbarsten”, vertelt Patrick Huyghe, voorzitter van de West-Vlaamse fanclub van Remco Evenepoel.

Als alles goed verloopt de volgende dagen, zal Remco Evenepoel de eerste Belg zijn in 44 jaar die een grote ronde wint. Dat zal dus ook massaal gevolgd worden, zo ook bij de West-Vlaamse fanclub van Remco Evenepoel die officieel R.EV 1703 West-Vlaanderen heet. Sinds 2020 is café Jerre op de markt van Oudenburg de officiële uitvalsbasis van de fanclub. Zaterdag zijn ze van plan om samen te kijken naar de rit van de Vuelta. “Als alles nog goed verloopt natuurlijk en Remco nog de leiderstrui heeft tegen dan”, zegt Patrick Huyghe. “Daarom stuur ik nog pas last minute de uitnodiging naar alle leden. Als Remco vandaag op 8 september na de rit nog de rode trui heeft, stuur ik de uitnodiging door. Morgen op 9 september staat er ook nog een grote rit op de planning, maar die zal wat gemakkelijker zijn. De beslissende rit zal zaterdag zijn en daarom komen we die dag ook samen. Als hij die dag overleefd, is het normaal in the pocket, want op de slotrit op zondag zal er niet veel meer gebeuren.”

Volledig scherm Remco Evenepoel met zijn rode leiderstrui in actie tijdens de ronde van Spanje. © Photo News

Alles rood kleuren

Als alles dus goed verloopt voor Remco Evenepoel, zullen de leden van de fanclub zaterdag 10 september samenkomen om te supporteren voor hun idool. “Alles zal dan rood kleuren. Ons lokaal zal versierd worden in het rood en ik roep op om zoveel mogelijk in het rood gekleed te komen. Er zal een groot scherm zijn waarop we naar de koers zullen kijken, de vaten bier zullen koud staan en we zullen ook voor hapjes zorgen die voor de gelegenheid een rode kleur zullen hebben”, zegt Patrick. “Wanneer Remco de zaterdagavond dan nog steeds de leiderstrui heeft, zal een groot feest uitbarsten en zal er dan een groot vat gegeven worden zoals bij elke grote overwinning.”

“We hopen natuurlijk allemaal dat hij wint, maar bij de koers weet je nooit”, laat Patrick weten. “Alles kan nog gebeuren, dus we blijven met onze twee voeten op de grond. Maar we geloven meer dan ooit in Remco en steunen hem volledig. We kruisen onze vingers dat alles goed zal aflopen.”

Voorbereid op alles

Uitbater van café Jerre Jeroen Lingier ziet het ook helemaal zitten. “We zijn helemaal voorbereid voor een groot feest. Er wordt wat volk verwacht, dus we zorgen voor extra personeel en extra bier. Er zal zeker genoeg zijn voor iedereen. Het komt dus allemaal in orde en ik kijk er zelf ook erg naar uit.”

De fanclub van Remco Evenepoel komt zaterdag 10 september samen in café Jerre op de markt in Oudenburg vanaf 15u. Trek dus je rode kleren aan, warm je stem op en kom massaal supporteren voor Remco Evenepoel. Volg alles over de West-Vlaamse fanclub op hun Facebookpagina.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.