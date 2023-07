WEER. Stralend zonnig weer in Oudenburg vandaag

Rotary Oostende Maritiem helpt kinderen in armoede door warme maaltijden te sponsoren op school

Niet minder dan 10 procent van de kinderen in Vlaanderen leven in armoede. Rotary Oostende Maritiem is op zoek gegaan naar een manier om een reikende hand uit te steken en ze doen dat in de vorm van warme maaltijden op school.