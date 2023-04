WEER. Kans op lichte regen en gedeeltelijk bewolkt weer vanochtend in Oudenburg

EXCLUSIEF. Vanuit deze comman­doruim­te houdt politie de EU-top in Oostende veilig: “Het ideale scenario? Ons een hele dag vervelen”

Wie vandaag in Oostende is, kan er niet omheen dat dit geen maandag als alle andere is. Op meerdere plaatsen is er immers geen doorkomen aan, en dat voor de EU-top die plaatsvindt in de Oostendse haven. En een top die namen als Emmanuel Macron of Ursula von der Leyen op de gastenlijst heeft? Dat betekent koortsachtige inzet van politiediensten. Wij mochten alvast een kijkje nemen in de commandoruimte: “Een bom langs het parcours? Uiteraard hebben we daar een draaiboek voor.”