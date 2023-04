WEER. Kans op helder weer vanochtend in Oudenburg

RESTOTIP. Lunchbar Lizette & Lucien in Oostende: “Een bordje met onze voornaam staat op tafel klaar... Zó voel je je meteen welkom”

Nee, de gasontploffing van enkele maanden geleden heeft Lizette & Lucien niet klein gekregen, wel integendeel. In de Madridstraat in Oostende herleeft de horecazaak, met dank aan een ploeg toegewijde medewerkers van vzw Duinhelm. Een mooi project op zich, maar boven alles is dit gewoon een verdomd goede lunchbar.