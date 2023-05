WEER. Kans op bewolking in Oudenburg vanochtend

Dertiger in cel voor moordpo­ging in station Oostende: vermeende dief tijd in levensge­vaar na slagen op het hoofd

Een 37-jarige man zit in de cel, nadat hij in het station van Oostende iemand het hoofd heeft ingeslagen met een metalen voorwerp. Het 42-jarige slachtoffer werd in kritieke toestand afgevoerd, maar is ondertussen buiten levensgevaar. Beiden leefden als daklozen in de stationsbuurt. Een dispuut over vermeend gestolen geld zou aan de oorzaak van het drieste geweld liggen.