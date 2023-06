WEER. In Oudenburg kans op helder weer vanochtend

Aquafinwer­ken aan Vaart­straat op schema

De Aquafinwerken in de omgeving van de Zandvoordsestraat en de Vaarststraat schieten goed op. “De omgeving van de Cottemweg en Abdijhoeve is zo goed als afgewerkt en ook de Vaartstraat zelf kan normaal in september opnieuw open”, aldus burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).