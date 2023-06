WEER. Heldere ochtend in Oudenburg

Uitbrei­ding Fabriekweg in Ichtegem zorgt voor primeur met gasloos bedrijven­ter­rein

Met de start van de infrastructuurwerken krijgt de uitbreiding van het lokaal bedrijventerrein Fabriekweg stilaan vorm. Langs de Zedelgemsesteenweg ontwikkelt de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) samen met de gemeente Ichtegem 6 ha bijkomende ruimte om te ondernemen. “Vandaag stimuleren we al de productie van hernieuwbare energie op onze bedrijventerreinen, maar we gaan in Ichtegem nog een stap verder”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur WVI. “De uitbreiding wordt grotendeels gasloos.”