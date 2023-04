WEER. Helder met enkele wolkenvelden in Oudenburg vanochtend

Ruzie met prostituee loopt volledig uit de hand: jongeman riskeert 5 jaar cel voor messteek aan vriend

Een ruzie tussen een net meerderjarige klant en prostituee is vorig jaar helemaal uit de hand gelopen in Oostende. Het was uiteindelijk een vriend van Taslim O. (18) die een messteek in z'n rug kreeg. De jonge Izegemnaar riskeert 5 jaar cel voor poging tot doodslag.