Wandel langs de kunstkasten in Oudenburg

“Alle kunstwerken zijn sinds vorige zomer te bewonderen via een gloednieuwe wandelroute die alle locaties met elkaar verbindt. De wandeling is op maat van het hele gezin en aan de hand van een bijhorende brochure zal je aan elke stop een leuke opdracht kunnen maken. Nu de lente in het land is brengen we de wandeling opnieuw onder de aandacht”, zegt burgemeester Anthony Dumarey. “De bijbehorende brochure is te downloaden via de stadswebsite en ook in print beschikbaar in het stadhuis, bij het onthaal van ipso facto/RAM en de sporthal.”