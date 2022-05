Wagen draait rond z'n as na ongeval en belandt in gracht

Oostende Leerlingen Pegasus terug uit Roemenië na Erasmuspro­ject

Het Erasmusproject van GO! Atheneum Pegasus is op zijn einde gekomen. Vorige week kwamen de leerlingen van de Oostendse school die deelnamen aan het project terug uit Roemenië wat de laatste stop was. “Het was een heel leuk en leerrijk project die iedereen zal bijblijven”, zegt Joke Borra die leerkracht is en coördinator van het Erasmusproject.

12 mei