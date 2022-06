Waan je een echte gladiator tijdens Romeins Weekend

Oudenburg Leer reanimeren tijdens reanimatie­les­sen van het Rode Kruis

Stad Oudenburg organiseert in samenwerking met het Rode Kruis twee opleidingen over reanimatie met een automatisch externe defibrillator of AED. “Als hartveilige gemeente vinden we het enorm belangrijk dat onze inwoners weten wat ze moeten doen bij een noodgeval. Zo kunnen we levens redden”, aldus schepen van Welzijn Romina Vanhooren (Open VLd).

25 mei