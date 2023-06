Vrijwilligers van WZC Riethove en LDC Biezenbilk samen op stap

Nieuwe campagne zet positieve kanten van job in de horeca in de kijker. “Er is dringend nood aan extra personeel”

Het personeelstekort in de horeca is al enkele jaren een probleem, maar het wordt steeds groter. Een nieuwe imagocampagne moet mensen warm maken om te kiezen voor de sector. Daarbij worden vooral de positievere aspecten van een job in de horeca in de verf gezet. Er zal in het najaar ook extra aandacht gegeven worden aan opleidingen.