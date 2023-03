Vrijwilligers gezocht voor praattafels

Nieuwe lessenreek­sen Start to run en Swissjump

Binnenkort starten nieuwe lessenreeksen Start to run en Swissjump in Eernegem en Ichtegem. Van 17 april tot 19 juni is er elke maandag van 19.30 tot 20.30 uur een sessie in het sportcentrum van De Klokkenput. Met dit programma leer je in 10 weken tijd een aanvaardbare conditie opbouwen en 5 km lopen. Deelnemen kost 40 euro.