“Voor mijn overleden tweelingzusje én alle ouders van sterrenkindjes”: Léander (11) zamelt via duatlon geld in voor het goede doel

MIJN DORP. Kris Deseinte­bein (51), uitbater van eetcafé ‘Toe Ter Nie Toe Bie Kris’: “Ooit was Ichtegem een koersge­meen­te... Dat is nu wel anders”

Kris Deseintebein is geen groentje in de Ichtegemse horecawereld. Hij baatte 8 jaar lang café St Cecilia uit en vorige zomer nam hij Café Ons Huis op de Markt in Ichtegem over. Hij doopte de zaak om tot Eetcafé Toe Ter Nie Toe Bie Kris. Hij neemt ons mee op sleeptouw langs zijn favoriete én minst favoriete plekken in Ichtegem. “Bij het binnenrijden van de gemeente kan je enorm snel rijden, bij het buitenrijden moet je remmen. Normaal is dat toch andersom?”