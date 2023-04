"Voor mijn overleden tweelingzusje én alle ouders van sterrenkindjes”: Léander (11) legt duatlon met een gouden randje af

Emma Plas­schaert en Lynn Wesenbeek dopen nieuw zeilteam voor vrouwen: “We willen zo meer vrouwen in de zeilsport krijgen”

Met de Sailing Betties is Oostende een zeilteam rijker. De Royal North Sea Yacht Club (RNSYC) is één van de eerste watersportverenigingen die inhaakt op de #GirlsCan-uitnodiging van Sport Vlaanderen en Wind- en Watersport Vlaanderen. Lynn Wesenbeek en Olympische zeilster Emma Plassschaert zijn de meters van het project. “We willen letterlijk meer vrouwen aan boord krijgen, want de zeilwereld blijft nog te vaak een mannenbastion”, zegt Lynn Wesenbeek.