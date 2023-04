Volgende ontmoetingsmoment van Ouder-Brug op 26 april

Kom naar de Buiten­speel­dag op 19 april in het Abtspark

Op woensdag 19 april is het weer tijd om buiten te komen en buiten te spelen, ook in Oudenburg. “We zorgen voor een onvergetelijke namiddag van 13.30 tot 16u30 uur in de buitenlucht in het Abtspark”, aldus schepen van Jeugd en Gezin Romina Vanhooren (Open Vld).