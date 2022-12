Volgende Café Parlé in Ettelgem over transformatie van de kerk en veranderingen rond De Lijn

“Onlangs kregen we vanuit de wijkvergadering en van enkele ondernemers de vraag om een Café Parlé te organiseren over het nieuwe vervoersplan van De Lijn en een stand van zaken te geven over het masterplan ‘Een Toekomst voor Ettelgem’”, aldus burgemeester Anthony Dumarey. “De komende jaren zal er veel veranderen in Ettelgem. De transformatie van het kerkgebouw, een nieuwe school, veiligere wegen en meer groen. Al deze plannen brengen heel wat vragen met zich mee, daarom is het belangrijk om onze inwoners tijdig en correct te informeren. Onlangs werd door De Lijn een nieuw vervoersplan voorgesteld met impact voor Ettelgem, ook dit heeft extra duiding nodig. Tijdens deze Café Parlé zullen ook de eerste plannen van de nieuwe invulling van het kerkgebouw en de kerktoren aan de inwoners voorgesteld worden. We hopen alvast heel wat geëngageerde Ettelgemnaars te mogen verwelkomen.”