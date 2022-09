Vier straten worden voorrangswegen, twee straten krijgen eenrichtingsverkeer

bredene 11 jaar nadat bewoners al eens aan de alarmbel trokken blijven problemen in Buurtspoor­wegstraat aanslepen. “We voelen trillingen tot in ons bed”

De inwoners van de Buurtspoorwegstraat deden 11 jaar geleden in deze krant al een oproep naar het gemeentebestuur om de leefbaarheid in hun straat te verbeteren. Door de oneffenheden in het wegdek voelen de mensen de trillingen tot in hun bed en er wordt ook vaak te snel gereden, zo klagen de inwoners. Zoveel jaar later blijven de problemen aanhouden. “Het bestuur kan niet zeggen dat we geen geduld hebben.”

14 september