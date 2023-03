Verliefde man belaagde z'n fitnesscoach met wel 171 berichten per dag, maar komt nu weg zonder straf

Het was het slachtoffer zelf die het onderzoek op gang bracht door een klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen tegen F.C. (52) uit Destelbergen. De vrouw uit Oudenburg had hem sportief begeleid, maar de vijftiger wilde klaarblijkelijk meer. Vanaf 2017 viel de getrouwde man haar geregeld telefonisch lastig. “Hij stuurde mijn cliënte allerhande teksten, die soms te gortig waren voor woorden”, pleitte haar advocaat Dennis Tavernier. “Ze kreeg ook seksueel getinte filmpjes en foto’s van de beklaagde.”

Het parket vervolgde F.C. ook voor openbare zedenschennis. In een sauna in Destelbergen masturbeerde hij immers in het bijzijn van anderen. De procureur vorderde een strenge straf voor de man, gekoppeld aan voorwaarden. De verdediging vroeg met succes om die voorwaarden te koppelen aan een opschorting van straf. “Mijn cliënt was opgelucht dat alles uitgekomen is en hij met iemand kon delen hoe slecht hij bezig was”, pleitte zijn advocate. “Hij heeft hulp nodig en bood zichzelf al aan in een psychiatrisch ziekenhuis.” De rechter verplichtte F.C. woensdagmorgen om zijn begeleiding de komende jaren verder te zetten. Als hij dat niet doet, riskeert hij alsnog een celstraf. Aan het slachtoffer moet hij 375 euro schadevergoeding betalen.