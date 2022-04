Verkoop nieuw woonproject Kaleshoek in Westkerke gelanceerd

Oostende Winkeldief verstopt worsten in z'n broek, maar wordt geklist aan de kassa

In een warenhuis langs de Elisabethlaan in Oostende is woensdagvoormiddag een worstendief op heterdaad betrapt. De 42-jarige Oostendenaar had z'n buit verstopt in z’n broek, maar dat ging niet onopgemerkt voorbij.

