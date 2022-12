Vanaf 9 januari 2023 start eerste ophaling GFT

GFT-afval bestaat uit groenten-, fruit-, keuken- en (in beperkte hoeveelheid) klein tuinafval. De GFT-zak, die beschikbaar is in een formaat van 30 liter, zal tweewekelijks worden opgehaald. Er is geen wijziging in de huidige ophalingen van tuin- en snoeiafval. “De kostprijs van een GFT-zak bedraagt 0,50 euro en is dus een pak goedkoper dan een restafvalzak”, vertelt schepen Gino Dumon. “Dit is lang niet het enige voordeel bij de inzameling van GFT. Het vermindert ook de hoeveelheid restafval en is een bijzonder goede zaak voor ons leefmilieu. Het ingezamelde afval wordt namelijk verwerkt tot compost dat vervolgens als bodemverbeteraar dienst kan doen.”