Van The New York Times tot The Sun: Oudenburgse ‘kerstpiemels’ zijn plots wereldnieuws

OudenburgIntussen kent ons hele land het begrip ‘kerstpiemels’ dankzij de opvallende fallusvormige kerstverlichting in de Oudenburgse deelgemeenten Ettelgem. Maar nu hebben ook buitenlandse media de sfeerlichtjes ontdekt. In Frankrijk en Groot-Brittannië, en zelfs de Verenigde Staten en Australië zijn ze het hilarische zicht niet ontgaan. Sommige nieuwssites stellen intussen dat burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) zich heeft moeten excuseren. Maar dat is ‘fake news’.

Het nieuws is intussen bekend: het Oudenburgse stadspersoneel heeft opvallende kerstverlichting gemaakt en opgesteld in de kleine deelgemeente. Alle Vlaamse en Waalse radiozenders, van Joe tot Qmusic en RTL, pikten het verhaal snel op. Ook Franse media waren er als de kippen bij om het opvallende schouwspel in de nieuwsbulletins op te nemen.

Volledig scherm Op de Engelse televisiezender ITV werd eens goed gelachen met de kerstversiering van Ettelgem, Oudenburg © ITV

Maar de eerste grote buitenlandse media om over de ‘kerstpiemels’ te berichten, waren het Engelse televisiestation ITV en de boulevardkrant The Sun. Terwijl in onze media eens goed gelachen werd met het voorval, was de toon daar toch lichtjes anders. Zo schrijft The Sun dat burgemeester Anthony Dumarey “de schuld wil afschuiven op het gemeentepersoneel” en dat “een ongelukkige burgemeester z’n verontschuldigingen heeft aangeboden”.

Niets is minder waar: Dumarey heeft het personeel zelfs bedankt voor hun inzet. “De medewerkers van de technische dienst hebben de afgelopen maanden prachtig werk geleverd om onze stad van sfeervolle kerstverlichting te voorzien. En dat op budgettair-verantwoorde manier”, liet de burgemeester donderdag al weten.

Quote Het is de tweede keer dat Oudenburg The New York Times haalt. De vorige keer was in 1958, bij het opgraven van een Romeinse vondst

Maar, zo gaat dat tegenwoordig, andere media pikten het nieuws razendsnel op. De Londense krant The Evening Standard bijvoorbeeld, Metro en The Daily Mail. Ook buiten Europa gaat het nieuwtje over de tongen. In Australië bericht 7News over kerstlichtjes die voor “opschudding en amusement” zorgen. Straf genoeg nam de gerespecteerde krant The New York Times contact op met burgemeester Dumarey om het nieuws te brengen. “Een stad plaatst kaarsachtige kerstlichtjes. Sommige mensen zien er iets anders in”, leest de titel.

Volledig scherm The New York Times houdt haar berichtgeving over Oudenburg zakelijk. © The New York Times

“Intussen weet iedereen Oudenburg nu liggen, hé", kan Dumarey lachen met alle aandacht die zijn stad krijgt. “Iedereen kan erom lachen. Wij krijgen geen enkele negatieve reactie binnen. Intussen heeft zelfs een tweede dame gevraagd om deze kerstverlichting voor haar deur te zetten. We hadden al zeventig lichtpalen uitgezet, ik heb de opdracht gegeven om ook de resterende twintig te installeren. Nu, in alle eerlijkheid, op één plaats staan er drie zuilen bij elkaar en valt de fallusvorm meer op. Op plaatsen waar ze verder uit elkaar staan, vind ik de vergelijking eigenlijk best meevallen.”

Sorry?

Toch vind ook Dumarey het vreemd dat bepaalde media foutief berichten over ‘excuses’. “Sorry zeggen? Waarvoor? Ik zou niet weten waarom. Iedereen ziet hier het grappige wel van in. Ik weet ook niet waarom dat geschreven wordt. Alleen The New York Times heeft mij gebeld én zelfs teruggebeld voor uitleg. Leuk detail: het is de tweede keer dat Oudenburg The New York Times haalt. De vorige keer was in 1958, bij het opgraven van een Romeinse vondst.”