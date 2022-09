Van sleepschip naar museumschip: Tordino bestaat 100 jaar

Met Open Monumentendag die er aankomt op zondag 11 september, gingen we eens langs bij het schip die 100 jaar geleden werd gebouwd in Rotterdam in opdracht van de Vereenigde Brandstoffenhandel. “Het schip was in 1922 gebouwd met de bedoeling om het te gebruiken als sleepschip. Zijn functie was om gesleept te worden door sleepboten, daarom ook die benaming”, vertelt huidige eigenaar van het schip Frederic Logghe. “Toen had het schip geen motor omdat ze toen nog niet echt bestonden. Het is pas in 1969 dat hij gemotoriseerd werd en zelfstandig kon varen. De Tordino is een groot sleepschip die 46 meter lang en 6.3 meter breed is met een laadvermogen van 419 ton. Deze grote sleepschepen werden vooral in havens en rivieren gebruikt en werden ingezet voor vletwerk. Het is een werkwijze uit de binnenvaart dat wil zeggen dat de lading van grote zeeschepen die aankwamen in de haven werd overgeladen in de sleepschepen. Die lading werd er tijdelijk opgeslagen totdat de fabriek of leverancier het nodig had.”