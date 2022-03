Twee nieuwe horecazaken openen hun deuren in Abdijhoeve: “Tijd om deze site opnieuw te doen bruisen”

OudenburgNa twee lange jaren is het eindelijk zover. Twee nieuwe horecazaken openen hun deuren in de vernieuwde Abdijhoeve. Sabine Landschoot en Steven Decorte van d’Abdij beginnen er op vrijdag 25 maart aan, Charlotte Demarée van Bar Trottoir volgt volgende week.

De Abdijhoeve in Oudenburg moet één van de nieuwe hotspots worden in de stad. De opening van de twee horecazaken is het begin van een nieuwe toekomst voor de site en is ook het sluitstuk van de eerste fase van de totale renovatie. De komende weken zal nog hard gewerkt worden om het terras klaar te hebben tegen het begin van de zomer. Maar nu kan je al binnen genieten van een lekker maal.

“Bij de start van de legislatuur hebben we de duidelijke keuze gemaakt om de Abdijhoeve opnieuw te doen bruisen met heel wat belevingsvolle elementen”, vertelt burgemeester Anthony Dumarey. “Zo komt er naast deze twee nieuwe horecazaken ook een ceremoniezaal voor ontvangsten en huwelijken en wordt er een nagelnieuwe feestzaal gebouwd.”

Volledig scherm De houten balken van de abdij hebben ze behouden. © Emelyne Six

Op vrijdag 25 maart openen Sabine en Steven hun sfeerbistro d’Abdij, volgende week verwelkomt Charlotte haar klanten in ontbijt- en lunchzaak Bar Trottoir. “Ik kijk er heel hard naar uit om de eerste klanten te verwelkomen”, zegt Sabine Landschoot. “We hebben er lang op moeten wachten, maar het was het allemaal waard als je het resultaat ziet. In onze zaak zijn de authentieke elementen van de Abdijhoeve, zoals de houten balken, de haard en het dakgebinte nauwkeurig gerestaureerd. We hebben ook een mooie bar gemaakt uit oude treinwagons. Hier kan je genieten van heel wat lekkers in een uniek kader.”

Lekker eten in een huiselijke sfeer

Lekker eten in een huiselijke sfeer is dan ook het concept van sfeerbistro d’Abdij. “De keuken is ‘s middags en ‘s avonds open, tijdens de namiddag zijn we ook open als tearoom”, vertelt Steven Decorte. “Mensen kunnen hier dus langskomen voor zowel een lunch en een diner als voor een koffie. Op de kaart vind je zowel vlees- als visgerechten en ook kleine snacks als lunch. Maandelijks wordt een nieuwe menukaart samengesteld, zo blijft het steeds vernieuwend om terug te komen. We kunnen ook niet wachten tot het terras klaar is.”

Volledig scherm De keuken van d'Abdij waar je Steven Decorte in actie zal kunnen zien. © Emelyne Six

Van foodtruck naar bar

Vanaf volgende week ben je ook welkom bij Bar Trottoir van Charlotte Demarée. “In mijn nieuwe zaak kan je terecht voor een heerlijk ontbijt, een lunch of een gebakje in de namiddag. Bar Trottoir is een knipoog naar de foodtruck waar ik drie jaar lang de baan mee op trok.”

Huisgemaakte en verse producten staan centraal in Bar Trottoir, daarom wordt gewerkt met een compacte kaart. “Je vindt er klassiekers in een nieuw jasje en gerechten uit elke hoek van de wereld”, zegt Charlotte. Heb je een specifiek dieet of voedselallergie? “Geen probleem, alle gasten worden hier in de watten gelegd”, laat Charlotte weten.

Sfeerbistro d’Abdij is open van donderdag tot en met maandag vanaf 11 uur. De keuken is geopend van 12 tot 14 uur en van 18 tot 21 uur. Vanaf 14.30 uur kan je er terecht voor de tearoom die tot 17 uur open is op weekdagen, tijdens het weekend en op feestdagen is dat van 15 tot 17 uur. Je kan een tafel reserveren op 059/33.38.53 en binnenkort ook op een website.

Bar Trottoir opent officieel zijn deuren op 1 april en is open van woensdag tot zondag vanaf 8.30 tot 17 uur. Een tafel reserveren kan op bartrottoir.be.