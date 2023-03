Tuinhier Oudenburg wil bedreigde appelbomen Jabbeekse Cox en Karel Buffel Appel redden

“Om beide lokale soorten te behouden, schenkt Tuinhier Oudenburg deze bomen aan de stad Oudenburg om ze aan te planten in de volkstuintjes te Ettelgem. We hopen hiermee ons steentje bij te dragen in het verdere bestaan van de appelboomsoorten”, zegt schepen Gino Dumon.

Beide bomen komen met een heel verhaal. De Jabbeekse Cox of Mahieu-appel kwam er door boomkweker Willy Mahieu uit Jabbeke. Willy had een Malus Domestica ‘Cox’s Orange Pippin’ in zijn boomgaard staan. Op de ene zijtak was een mutatie gebeurd. De Cox-appelen waren opvallend roder van kleur. Willy nam entmateriaal en de Jabbeekse rode Cox was geboren. Deze appelsoort is zoeter dan de meeste andere appels, maar is niet meer in de handel te verkrijgen.