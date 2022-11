Test je kennis over Oudenburg tijdens quiz ‘de slimsten van Oudenburg’

Sinds de opening van het lokaal dienstencentrum Biezenbilk vindt er maandelijks een biezenquiz plaatst onder leiding van gedreven vrijwilliger en gekend figuur Robert Dhondt. “Ter gelegenheid van de Vlaamse ouderenweek van 21 tot 28 november steken Robert en zijn vaste kompaan Eric de maandelijkse quiz in een speciaal jasje. Op woensdag 23 november gaan alle vragen uit de quiz met zeven ronden over Oudenburg”, zegt schepen van Welzijn Romina Vanhooren (Open Vld). “Een spannende quiz vol nieuwe en oude weetjes van de stad.”

De quiz gaat van start om 14 uur in LDC Biezenbilk. Er worden teams gevormd van 4 à 5 personen die tegen elkaar strijden. De deelnameprijs bedraagt 3 euro per persoon. Iedereen is welkom om deel te nemen. Iedere deelnemer gaat steeds met een prijs naar huis. De winnaar van deze speciale editie neemt ook de beker mee naar huis met als titel ‘de slimsten van Oudenburg’. Meer informatie en inschrijvingen via biezenbilk@oudenburg.be of 059-40 19 95.