‘T Vielootje is dit jaar ‘Ik koop lokaal’-ambassadeur van Oudenburg

OudenburgKris Houthoofdt en Gina Gryson van brasserie ’t Vielootje zijn de nieuwe ambassadeur van ‘Ik koop lokaal’ in Oudenburg, hiermee volgen ze Charlotte Martens op. “De ambassadeur wordt nauw betrokken bij het lokale economie-beleid van de stad, we zullen dus vaak en in nauw contact met elkaar staan”, aldus schepen van Lokale Economie Stijn Jonckheere (N-VA).

Op 4 april 2014 begon Gina Gryson met de brasserie. Ze deed dat eerst alleen tot haar man Kris in 2018 zijn job bij de KBC stopte om haar te helpen. “Het was niet meer mogelijk om het allemaal alleen te doen, dus heeft mijn man besloten om te komen helpen”, zegt Gina. “We doen dit nu al vier jaar samen en vinden het geweldig. We hebben al mensen gezien van over de hele wereld die hier binnenstappen voor een pauze tijdens hun fietstocht. Het is hier een kruispunt van fietsroutes, dus veel van onze klanten zijn fietstoeristen, maar buurtbewoners vinden de weg ook. Behalve Oudenburgnaars. Die vinden nog vaak de weg niet over het kanaal. We hopen nu dat we ambassadeur zijn van ‘Ik koop lokaal’ dat er meer mensen de weg zullen vinden tot bij ons.”

In hun kleine, maar gezellige brasserie aan de vaart kan je genieten van heerlijke huisgemaakte gerechten. Ook streekbieren zijn één van hun specialiteiten. Daarnaast valt er ook heel wat leuks te beleven voor jong en oud. Er lopen een aantal dieren in de tuin en er kan in de zomer ook petanque gespeeld of gesupt worden.

Nooit verwacht

Gina en Kris hadden het helemaal niet verwacht dat ze nieuwe ambassadeur gingen worden. “Ik had ons ingeschreven voor het plezier en had dus nooit verwacht dat we de nieuwe ambassadeur gingen worden. Ik was echt verrast wanneer ik het nieuws hoorde”, zegt Gina. “We zullen nu wel ons best doen om nog meer lokaal te werken en lokale handelaars meer te betrekken. We willen er echt ons werk van maken om de mensen meer kennis te laten maken met de lokale handelaars.”

Je vindt brasserie ’t Vielootje in de Zandvoordsestraat 93/95 in Oudenburg bij tankstation Bolle of online via www.tvielootje.be.

