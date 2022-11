Studenten zijn opnieuw welkom in kerk om te studeren

Oostende 60 gezinnen vrezen voor kinderop­vang nadat uitbaat­ster besluit over een maand te stoppen: “Ik zal mijn werk moeten opzeggen als er geen overnemer is”

De uitbaatster van het Kinderdagverblijf ’t Zeepaardje met twee vestigingen in de Dahlialaan stopt eind dit jaar. Ze is momenteel in gesprek met overnemers, maar er is nog geen duidelijkheid of de kinderdagverblijven zullen open blijven. Voor de 60-tal gezinnen is het bang afwachten. “Het was al een lange zoektocht om een kinderdagverblijf te vinden... en nu begint het opnieuw.” Oppositiepartij Vooruit roept de stad alvast op om een extra inspanning te leveren.

24 november