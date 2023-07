Stralend zonnig weer in Oudenburg vandaag

Nieuwe hondenlos­loop­wei­de in de Grietlaan

Op het ruime grasveld in de Grietlaan opende de stad naast het speelplein nu ook een hondenlosloopweide. Deze ruimte voor honden is reeds de vierde in de stad. “Honden en hun baasjes kunnen zo in het centrum terecht om de benen en pootjes in alle vrijheid te strekken”, aldus schepen van Dierenwelzijn Gino Dumon (Vooruit).