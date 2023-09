Nieuw woonzorg­cen­trum Bloemenhof verwelkomt zijn eerste bewoners

Maandag hebben de allereerste bewoners hun intrek genomen in het nieuwe woonzorgcentrum Bloemenhof in Oudenburg. Twee jaar geleden startte groep Korian met de bouwwerken van de vestiging die gelegen is in de Molenhoek. “Het is verrassend hoe snel we een personeelsteam gevonden hebben voor ons WZC”, reageert directeur Dieter Claus (49) enthousiast.