Stoom Oudenburg klaar voor de lente tijdens lenteschoonmaak op 25 maart

Boeren trekken massaal naar Jabbeke om ongenoegen te uiten aan minister Demir... maar die komt niet opdagen

Zo’n 200 landbouwers trokken zondagochtend in colonne van Oudenburg naar Jabbeke om bij de opening van een natuurgebied hun ongenoegen te uiten over het stikstofakkoord. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) was immers aangekondigd als gast. Maar ze kwam uiteindelijk niet opdagen.