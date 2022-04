Stem mee over hoe de uitkijktoren op de Sint-Eligiuskerk er zal uit zien

Oostende/Bredene Dertiger riskeert alsnog 3 jaar effectief voor fatale overdosis: “Zijn moeder zegt dat hij gelogen heeft”

Oostendenaar Jurgen H. (38) kreeg in 2020 een ultieme kans in het Gentse hof van beroep. Zijn 37 maanden effectief voor een drugsdode in Oostende werd omgezet naar een voorwaardelijke straf van 3 jaar. H. herviel echter in z’n heroïneverslaving en riskeert nu alsnog 3 jaar effectief te krijgen.

21 april