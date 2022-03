Stel je kandidaat met je wijkfeest of verenigingsactiviteit voor Vlaanderen Feest

Wie een straat-, buurt- of wijkfeest of een verenigingsactiviteit organiseert in de periode van vrijdag 24 tot zondag 26 juni of van vrijdag 1 tot en met maandag 11 juli komt in aanmerking van de cheque tot 180 euro. Voorwaarde is dat het evenement een open en niet-competitief karakter moet hebben. Het moet mensen in de periode van ‘Vlaanderen Feest’ als groep bij elkaar brengen voor positief gemeenschapsleven binnen de eigen gemeente.