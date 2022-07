Stadsbestuur trakteert tijdens Oudenburg Zomert

Jabbeke Trouwen in Varsenare kan tijdelijk niet in het gemeente­huis: "Tussen de boeken een huwelijk voltrekken, dat zagen we niet zitten”

Wie binnenkort trouwt in Jabbeke of Varsenare, zal dat op een andere locatie dan het gemeentehuis kunnen doen. Het gaat weliswaar om een tijdelijke maatregel. “Door de verbouwingswerken aan de sporthal in Varsenare moesten we een oplossing zoeken”, zegt burgemeester Frank Casteleyn (CD&V).

