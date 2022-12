Stad en OCMW zetten zich in voor Warmste Week

Oostende Oostende haalt met ‘Styx’ opnieuw een tv-klep­per binnen: “Dit jaar waren al 40 productie­teams aan het werk in onze stad”

Oostende profiteert mee van de hype van West-Vlaamse tv-series. Na ‘Onder Vuur’, die momenteel loopt op zondag op Eén, kijkt de stad uit naar Styx. Dat is een misdaadreeks met horrortwist die vanaf 2024 te zien zal zijn. “De enige voorwaarde vooraleer we toehappen is dat Oostende als zichzelf in beeld komt en dus niet als fictieve stad. Zo’n projecten zijn een promotionele opsteker en zorgen niet alleen voor extra visibiliteit, maar ook de fierheid van de Oostendenaars voor hun stad krijgt een boost. Dat Oostendenaar Sebastien Dewaele de hoofdrol speelt, is uiteraard meegenomen”, lacht Niels D’Hoedt, marketingmedewerker binnen Toerisme Oostende. De opnames van Styx zijn volop aan de gang.

