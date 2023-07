Spring mee in het kanaal van Plassendale op 9 juli tijdens The Big Jump

Fietstocht 'Onbekend Oudenburg' vernieuwd

Een van de leukste zomeractiviteiten is om met je haren in de wind op fietstocht te gaan. Ook in Oudenburg is er voor elke trapper wat wils. “Onze diensten pakken uit met een herwerkte versie van de fietstocht ‘Onbekend Oudenburg’ die de mensen langs minder bekende plekken in Roksem en Westkerke brengt”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).