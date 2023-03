Sportverslaggever Christophe Vandegoor komt vertellen over Remco Evenepoel tijdens lezing

Remco Evenepoel had een ongelofelijk seizoen in 2022. Hij werd niet alleen wereldkampioen en winnaar van Luik-Bastenaken-Luik, maar hij won ook als eerste Belg in 44 jaar een grote ronde, nameijk de Vuelta. Remco Evenepoel maakte afgelopen seizoen de stap naar een echte wereldtopper. Sporza-verslaggever Christophe Vandegoor zat in de Vuelta drie weken lang in het spoor van Evenepoel, zijn ploegmaats en begeleiders, zijn ouders en vriendin. Hij interviewde Remco zelf ook dagelijks. Hij schreef er een boek over ‘Om nooit te vergeten’. Een unieke kijk in de spannende strijd op zoek naar eremetaal. Vandegoor beschrijft in detail hoe die Ronde sportief verliep maar hij zet ook een aantal persoonlijke zijstappen met anekdotes en reflecties. Deze lezing is ontstaan vanuit dit tijdsdocument van 2022, een jaar waarin hij voor het eerst Luik-Bastenaken-Luik, de Vuelta en het WK won.