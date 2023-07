Sloeg sterrenchef werknemer in het ziekenhuis? Parket wil Willem Hiele voor rechtbank brengen

Vijf jaar geleden ontsnapte geliefde visser (37) aan dood op zee, nu wordt motoronge­val hem fataal: “Je was altijd aan het lachen”

Het verdriet om de motorrijder die woensdagavond om het leven kwam in Oostende is groot. Claude Hollebeke (37) was een bekend figuur aan zee en een visser in hart en nieren. Vijf jaar geleden ontsnapte hij aan het ergste toen zijn vissersboot kapseisde voor de Britse kust. Nu kost een tragisch verkeersongeval hem het leven. Een ongeval dat bovendien te vermijden was en waarbij hij niet in fout was.