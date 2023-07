Sloeg sterrenchef werknemer het ziekenhuis in? Parket wil Willem Hiele voor rechtbank brengen

Heidi gaat creatief aan de slag met macarons: “Niet iedereen kan ze maken, je moet je oven heel goed kennen”

Heidi Stubbe richtte in oktober vorig jaar ZeeZoet bakery op om van haar passie voor bakken een bijberoep te maken. Ze maakt originele creaties met macarons in alle kleuren en vormen tot zelfs een indrukwekkende macarontaart in drie lagen.