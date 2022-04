Site Watty krijgt opnieuw zijn vroegere charme met nieuw tankstation en carwash

OudenburgIn de Brugsesteenweg tussen Westkerke en Roksem is het nieuw Gulf-tankstation officieel geopend. Er komt er nog een carwash die in de loop van de zomer af moet zijn en aan de achterkant van de site komt een nieuw industrieterrein voor kleine zelfstandigen.

Burgemeester Anthony Dumarey en het schepencollege kwamen vandaag samen bij de site Watty om het officieel te openen. Het Gulf-tankstation is al in gebruik en er komt ook een carwash waar nu nog hard aan gewerkt wordt. Die zou in de loop van de zomer af moeten zijn. Daarnaast komt er ook een nieuw winkeltje en aan de achterkant een nieuw industrieterrein die vooral voorzien is voor kleine zelfstandigen.

Christophe Devisch die de site heeft overgekocht is heel blij met zijn investering. “Veel inwoners vroegen zich af wat er met deze site ging gebeuren. Vroeger was er hier veel te doen en de vorige eigenaar wou iemand vinden die het kon laten heropleven en opfleuren. Hij ging op zoek naar iemand van de streek en is dan bij mij terechtgekomen. Ik heb onmiddellijk toegezegd en ik ben ook heel blij dat ik het gedaan heb.”

Het tankstation en de carwash.

Nieuwe carwash

Christophe Devisch van Garage Devisch sloeg de handen in elkaar met twee partners om de site te heropwaarderen. Zo is Bram Lambert verantwoordelijk voor het Gulf-tankstation en Rik Mannens van de NV Autostrade is de nieuwe zaakvoerder van de carwash. Dit tankstation is intussen de vijfde dat Bram Lambert heeft overgenomen. “Ik kende de site al en wanneer ik hoorde dat ze op zoek waren naar iemand om het tankstation over te nemen, heb ik me onmiddellijk kandidaat gesteld”, vertelt Bram Lambert. Ook Rik Mannens was onmiddellijk overtuigd om daar zijn nieuwe carwash te openen. ‘Het is de perfecte plek om een carwash te openen. Er zijn er niet veel in de buurt, je moet in Gistel of Jabbeke zijn om een carwash te vinden en het ligt ook aan een grote baan waar veel volk passeert. Dus het kan niet beter.”

De carwash zal helemaal automatisch zijn en zal plek hebben voor twee auto’s tegelijkertijd. “Zo zullen de wachtrijen korter zijn en kunnen we nog altijd één laten draaien als de andere zou onderhouden moeten worden. De carwash zal zeven dagen op zeven open zijn van 6 tot 22 uur. We hopen dat het in de loop van de zomer af is, zodat we dan kunnen openen.”

Het winkeltje die er al stond, zal helemaal hernieuwd worden.

Nieuw industrieterrein en winkeltje

Achter de carwash komt er een nieuw industrieterrein voor kleine zelfstandigen. Er zullen nieuwe loodsen gebouwd worden. De winkel naast het tankstation zal ook vernieuwd worden. Het is wel nog niet zeker of de winkel bij het tankstation zal behoren of dat het een apart winkeltje wordt. Burgemeester Anthony Dumarey is alvast positief: “Ik ben ervan overtuigd dat het een goede investering is en dat deze drie partners de site weer helemaal zullen laten herleven zoals het vroeger was.”

Voor meer info over het Gulf-tankstation kan je terecht op mazoutexpres.be. Meer info over de carwash kan je vinden op autostradenv.be.