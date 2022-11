Sinterklaas brengt dankzij het Huis van het Kind en Rotary Gistel ook cadeautje naar kwetsbare gezinnen

Het Kinderkansenfonds is een fonds bij de Koning Boudewijnstichting in de vorm van een Schenkerskring en is een initiatief van Rotary Gistel vzw. De lokale afdeling werkt projecten uit in de regio Gistel, Koekelare, Ichtegem en Oudenburg. “We bestaan nu één jaar en werken samen met verschillende diensten die werken met gezinnen en scholen. Zij kunnen een project indienen voor steun. Bedoeling is om structurele oplossingen te geven voor de ongeveer 210 kansarme kinderen in onze regio. We hebben zo al 14 projecten ondersteund in het voorbije jaar”, licht Marc Boudolf toe.