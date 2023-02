RUP’s Abdijhoeve en zorgsite toegewezen aan studiebureau Adoplan

Oudenburg/Roksem Kom naar de eerste indoor Funtour van dit jaar in Dorpshuis ‘t Centrum

Elke maand organiseert stad Oudenburg een speelnamiddag op een buitenlocatie in de stad. “Tijdens de wintermaanden organiseren we de Funtour ook indoor. De eerste indooreditie van 2023 vindt plaats in het Dorpshuis in Roksem op woensdag 22 februari”, zegt schepen van Jeugd Romina Vanhooren (Open Vld).

