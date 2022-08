Romeins Archeologisch Museum sluit tijdelijk de deuren voor modernisatie: “Het zal interactiever worden en meer gefocust op het Romeinse fort van Oudenburg”

In mei 2009 heropende het Romeins Archeologisch Museum (RAM) zijn deuren na een totale renovatie. Een unieke archeologische verzameling vertelt het verhaal van het Romeins castellum van Oudenburg en haar bewoners. Nu zo’n 14 jaar later is het museum aan vernieuwing toe. “We merken dat de bezoekerscijfers de voorbije jaren zijn gedaald van 15.000 naar 10.000 per jaar en het gebouw zelf is aan vernieuwing toe met posters die niet meer plakken en verlichting dat niet meer werkt. Het is nu dus het perfecte moment om het museum opnieuw te renoveren”, zegt burgemeester Anthony Dumarey. “We hopen met deze modernisatie dat deze cijfers verdubbelen en dat we aan de 20.000 bezoekers per jaar kunnen komen. Daarom investeren we ook 500.000 euro aan deze renovatie dat het museum opnieuw meer in de kijker moet zetten.”