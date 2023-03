RESTOTIP: Sfeerbistro d'Abdij is een meerwaarde voor de bekende historische site in Oudenburg

“Sporten en vegeta­risch eten, het kan”, die boodschap brengt Oostende samen met K­VO-spe­lers naar aanleiding van VeggieChal­len­ge

Oostende neemt in maart opnieuw deel aan de VeggieChallenge. Bedoeling is om mensen te inspireren om minder vlees te eten en vooral ook te tonen hoe je ook lekker kan koken zonder vlees. De focus in Oostende ligt dit jaar op Sport en gezonde voeding en bij KVO vond de stad twee voorbeelden in spelers Nick Bätzner en Cameron McGeehan.