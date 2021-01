Restaurantuitbater vrijgelaten na dubbele brandstichting in z'n zaak: “Opluchting is groot, na 48 uur alleen in cel”

Oudenburg Zware uitslaande brand treft iconische restaurant De Clesse: “Rampjaar 2020 afgesloten met een nog grotere ramp”

2 januari Op het Marktplein in Oudenburg is zaterdag iets voor 11 uur een zware, uitslaande brand uitgebroken in het iconische restaurant De Clesse. Een rookpluim was tot kilometers ver te zien. Uitbater P.K. (41) kon zichzelf en zijn hond in veiligheid brengen toen hij het inferno opmerkte. “Het enige wat ik nog heb, zijn de kleren die ik aanheb. Het is een ramp bovenop een rampjaar”, zucht hij. “Oudenburg huilt”, reageert burgemeester Anthony Dumarey.