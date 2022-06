Restaurantuitbater Patrick (43) vrijgesproken voor dubbele brandstichting in z'n eigen zaak: "De heropbouw van De Clesse kan nu eindelijk beginnen”

Oudenburg “Het is voorgoed gedaan met De Clesse, als het onderzoek nog veel langer duurt”: uitbater Patrick (42) stilaan radeloos na dubbele brand

“We zullen er alles aan doen om De Clesse opnieuw op te bouwen. We komen hier sterker uit.” Dat waren de woorden van uitbater Patrick Konings (42) begin januari, nadat het iconische restaurant in Oudenburg voor de tweede keer in korte tijd in brand was gevlogen. Konings werd zélf opgepakt, maar vrijgelaten. Een klein half jaar later is hij de wanhoop nabij. “Nog steeds is het onderzoek bezig en daarom keert de verzekeraar niets uit. Ik moet ervan huilen.”

18 juni