Restauranthouders en logiesuitbaters leren hoe ze ‘groene sleutel’ kunnen bemachtigen

Oudenburg Heb je kleinkinde­ren of zorgvol­macht­hou­der in Oudenburg? Dan ben je nu ook welkom in WZC Riethove

Om in woonzorgcentrum Riethove opgenomen te kunnen worden dien je als 65-plusser een band met Oudenburg aan te kunnen tonen. Kandidaat-bewoners die in Oudenburg wonen of minstens 30 jaar in Oudenburg woonden of van wie een kind in Oudenburg wonen kunnen zich inschrijven voor een permanente opname. Deze laatste voorwaarde werd nu uitgebreid naar kleinkinderen en zorgvolmachthouders.

30 juni