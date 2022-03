Project Papillon helpt gezinnen in energiearmoede: “Deze mensen zullen huishoudtoestellen kunnen huren voor een klein bedrag”

Oostende IN BEELD. Game of Thro­nes-actrice krijgt ster tijdens Filmfesti­val, ook cast Twee Zomers tekent present

Het Filmfestival in Oostende mocht zaterdagavond een wereldberoemde actrice ontvangen. De Noord-Ierse Michelle Fairley onthulde haar ster op de zeedijk. Ze heeft al een hele carrière achter de rug, maar is bij de meesten bekend als Catelyn Stark in de hitserie Game of Thrones. Fairley kwam samen met de Waalse regisseur-acteur Bouli Lanners, die ook een ster kreeg, haar nieuwste film Nobody Has To Know voorstellen.

