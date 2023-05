Petra Van Mele start webshop Reyntje de vos met duurzame kinderkledij: “Zowel de kledij als de verpakking zijn duurzaam”

Kleurrijke modeshows lokken veel belangstel­ling tijdens Late Night Shopping

Het was bijzonder druk in de Oostendse binnenstad vrijdagavond. De parkings zaten vol en in de winkelstraten liepen heel wat mensen rond met een goed gevulde winkeltas. Het was dan het ideale moment om langs te gaan bij je favoriete boetiek tijdens een geslaagde editie van de Late Night Shopping in Oostende